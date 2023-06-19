ЕС может ожидать сильная убыль населения - Евростат

Население ЕС уже, вероятно, достигло своего пика и существенно не будет расти даже при высокой и увеличивающейся миграции. Скорее всего, оно будет заметно убывать. Об этом пишет Демоскоп Weekly со ссылкой на прогноз Евростата, отталкивающийся от базы 2022 года.

Сейчас население ЕС составляет 447 млн. Даже при росте миграции существенного увеличения населения не произойдет. По основному прогнозу население продержится на нынешнем уровне до середины века, после чего начнется медленное снижение. При этом он предусматривает небольшое повышение рождаемости до 1,6-1,7 ребенка на женщину и дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни до 90 лет и выше, что выглядит сомнительным.

По варианту более низкой миграции население ЕС сократится к концу века до 370 млн, по варианту более низкой рождаемости – до 350 млн, а по варианту нулевой миграции – до 300 млн.

Все варианты прогноза показывают неизбежность дальнейшего старения населения ЕС. Основной и довольно благоприятный прогноз показывает, что к концу века из всех возрастов больше всего будет людей 60-80 лет. Каждый третий будет старше 65 лет. Чем моложе возраст, тем меньше будет европейцев. Медианный возраст будет не менее 50 лет.

В 2022 году в ЕС родились 4 млн детей, умерли почти 5,2 млн. То есть "естественная" убыль превысила миллион человек. В ближайшие годы и десятилетия она будет только расти и к середине века достигнет 1,5-2 млн. То есть, чтобы сохранить численность населения на нынешнем уровне, уже к середине века в ЕС нужно завезти порядка 50 млн мигрантов, а к концу века - 150 млн. Это ставит под вопрос само существование ЕС.



