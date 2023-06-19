В Челябинске троих взрослых и ребенка спасли из горящей квартиры

В Челябинске из горящей квартиры спасли четырех человек, в том числе ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по улице Дружбы поступило сегодня днем. Жители дома самостоятельно покинули здание. Помощь пожарных потребовалась троим взрослым и 6-летней девочке.

"Огнеборцы по трехколенной лестнице спасли женщину. Она сообщила, что в квартире еще есть люди. Сотрудники МЧС спасли ребенка через окно квартиры, она не пострадала. Еще одну женщину обнаружили в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчина покинул опасную зону в сопровождении огнеборцев", - рассказали в пресс-центре.



