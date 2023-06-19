19 Июня 2023
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Происшествия
Фото: sledcom.ru

Тело брата основателя группы Cream Soda нашли спустя три месяца после провала под лед

В Ярославской области нашли тело последнего без вести пропавшего из числа провалившихся под лед в марте друзей – младшего брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова.

По данным Следственного комитета, тело было найдено на Волге в районе деревни Новые Ченцы – примерно в километре от места трагедии.

Пятеро друзей провалились под лед на реке 20 марта, когда переходили ее. Двух человек удалось сразу достать, но один из них скончался. Позже водолазы достали из воды тело Дмитрия Свиргунова. В мае в 40 километрах от места трагедии нашли тело еще одного участника вечеринки. И, наконец, сегодня нашли Романа Свиргунова.

Теги: дмитрий свиргунов, лед, поиски


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