19 Июня 2023
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Фото: http://news.sina.com.cn

СМИ: Китайские производители дронов готовы начать производство в России

Некрупные китайские производители беспилотников ведут переговоры об открытии производства с российскими компаниями, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на игроков рынка.

По информации газеты, В числе потенциальных инвесторов — ZeroZero, Fimi и AEE. Возможной причиной переноса производства источники называют проблемы с сертификацией.

Эксперты разошлись в оценках мотивов китайских компаний. Часть из них считает, что она позволит производителям из КНР увеличить долю рынка, другие — что объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию.

Как сообщалось ранее, в России запрет на полеты беспилотников в 40 регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд рублей и откатит рынок к уровню 2018 года. Так считают различные разработчики и производители техники. Эксперты критикуют запреты, поскольку они не ведут к предотвращению нападений и запускаемые с террористическими целями дроны летают и так без оформления разрешений. При этом беспилотники законопослушных операторов в РФ остаются на земле, хотя именно они зачастую повышают безопасность мониторингом местности, поясняют эксперты: "Гражданские дроны помогают увидеть машину, рядом с которой преступники режут трубу или минируют рельсы".

Теги: китай, дроны, россия


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