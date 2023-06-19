Около 20% аккаунтов в соцсетях рунета приходится на ботов

Около 20% аккаунтов в соцсетях российского сегмента интернета сегодня приходится на ботов, рассказывает технический директор компании "Необит" Дмитрий Москвин, его словам приводит Роскомнадзор.

"Выявление сетей ботов важно как для противодействия спланированным информационным кампаниям против нашей страны, так и для выявления недобросовестного продвижения товаров и услуг. Существует ряд паттернов для выявления поддельных и "специально выращенных" аккаунтов", - заявил Москвин.