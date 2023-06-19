Миронов призвал отказаться от мусорной реформы

От мусорной реформы необходимо отказаться, призывает председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов. Так он прокомментировал недавний пожар на всей территории мусорного полигона в поселке Круглово Калининградской области на площади почти 5 тысяч квадратных метров. Пожар не могли потушить несколько суток, дым распространился на 20 километров.

В пресс-службе правительства региона причиной пожара назвали засуху. Миронов уверен, что дело не в этом. В трети регионов полигоны выработали свой ресурс, территории горят и тонут в мусоре. В нынешнем виде мусорная реформа только усугубляет хронические проблемы в сфере обращения отходов. Более 90% по-прежнему захоранивается, в переработку отправляется около 7%, что и раньше. Это и есть показатель провала реформы, считает лидер эсеров.

"Число несанкционированных свалок возросло минимум на 30%. Вся реформа свелась к дальнейшему накоплению отходов и проблем", - написал он.

Миронов призвал заморозить реформу и ликвидировать сеть региональных операторов, которые только умеют повышать тарифы, но наладить систему раздельного сбора и переработки отходов не в состоянии. Нужно запускать предприятия по переработке отходов и создавать условия для раздельного сбора отходов. И это обязанность государства, а не посредников-операторов, заключил он.