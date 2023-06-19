Пекин не собирается идти навстречу США в тайваньском вопросе

Пекин не собирается идти навстречу США в тайваньском вопросе, заявил куратор внешнеполитического блока в ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний прибыл в Китай с визитом.

По мнению Ван И, отношения Китая и США зашли в тупик и находятся в критическом моменте. Дипломат предложил Блинкену "глубоко задуматься и работать с Китаем, чтобы совместно урегулировать разногласия и избежать стратегических неожиданностей".

Несмотря на острую официальную риторику, источники из окружения переговорщиков сообщают, что ранее Блинкену удалось договориться с главой китайского МИДа по многим ключевым вопросам, доказательством чего стала сегодняшняя встреча госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпинем.