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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени коммунисты выдвинули кандидата в губернаторы области

Тюменский обком КПРФ выдвинул кандидатом в губернаторы области депутата облдумы Ивана Левченко.
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Решение принято на состоявшейся в выходные XXI (внеочередной) отчётной Конференции Тюменского областного отделения КПРФ, сообщили в обкоме. Левченко поблагодарил делегатов за оказанное доверие и выразил готовность продуктивно работать на результат в ходе избирательной кампании.

Напомним, ранее депутаты Тюменской областной думы утвердили дату выборов губернатора. Они пройдут 10 сентября. От "Единой России" за место поборется действующий глава региона Александр Моор.

Теги: Иван Левченко, КПРФ, выборы, губернатор Тюменской области


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Ранее 08.06.2023 08:34 Мск Депутаты Тюменской облдумы утвердили дату выборов губернатора

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