На Балтыме обнаружили тело 50-летнего мужчины

В акватории озера Балтым было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Страшную находку обнаружили утром 17 июня недалеко от поселка "Зайково" в Верхнепышминском городском округе. По имеющейся информации, в этом деле обошлось без криминала, повреждений на теле мужчины также нет.

"Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение", - сообщили в СКР.

В ГУ МВД по Свердловской области также добавили, что мужчину искали с 15 июня - именно тогда в отдел полиции №15 поступило сообщение о безвестном исчезновении. Тело было обнаружено в ходе поисковых мероприятий. Чтобы извлечь его из воды пришлось обращаться к сотрудникам МЧС.

Все наработанные материалы сотрудниками МВД переданы по подследственности в региональный СКР.