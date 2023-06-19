На Балтыме обнаружили тело 50-летнего мужчины

19 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На Балтыме обнаружили тело 50-летнего мужчины

В акватории озера Балтым было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Страшную находку обнаружили утром 17 июня недалеко от поселка "Зайково" в Верхнепышминском городском округе. По имеющейся информации, в этом деле обошлось без криминала, повреждений на теле мужчины также нет.

Поиски тела мужчина на акватории озера Балтым(2023)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение", - сообщили в СКР.

В ГУ МВД по Свердловской области также добавили, что мужчину искали с 15 июня - именно тогда в отдел полиции №15 поступило сообщение о безвестном исчезновении. Тело было обнаружено в ходе поисковых мероприятий. Чтобы извлечь его из воды пришлось обращаться к сотрудникам МЧС.

Поиски тела мужчина на акватории озера Балтым(2023)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Все наработанные материалы сотрудниками МВД переданы по подследственности в региональный СКР.

Теги: Балтым, тело, пропажа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети