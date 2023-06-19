19 Июня 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.ru

Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что появились данные, свидетельствующие о возможном продолжении Украиной работ по созданию "грязной ядерной бомбы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

По данным СВР, госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, в котором содержатся высокорадиоактивные материалы.

Топливо, официально для захоронения, в двух специальных контейнерах перевезли в хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом о перемещении отработавшего ядерного топлива киевские власти не уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что является нарушением соглашения с ним о гарантиях.

Чернобыльская АЭС(2022)|Фото: Reuters / Gleb Garanich

Напомним, в конце октября 2022 года о намерениях Киева применить "грязную бомбу" сообщало Минобороны РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные.

В ноябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы".

Теги: нарышкин, грязная бомба, украина


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