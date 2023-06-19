19 Июня 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/aadobrovolskii

В Югре прооперировали пациента с аневризмой, встречающейся в 1% случаев

В Югре врачи Окружного кардиодиспансера и Травмбольницы спасли 59-летнего жителя Белого Яра с редкой сосудистой патологией. Аневризму коронарной артерии, которая встречается буквально в 1% случаев, у пациента диагностировали во время коронароангиографии.

Когда-то у него травмировалась стенка артерии, в результате чего образовался мешочек, заполненный кровью и тромбами, сообщил в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В любой момент он мог разорваться и вызвать острое состояние – тампонаду сердца. Лечение аневризмы – всегда хирургическое. Пациенту назначили малотравматичную операцию с применением нейрохирургической техники. Такие рентгенхирургические вмешательства применяют на сосудах головного мозга. Операцию выполнил рентгенохирург Кардиоцентра Вячеслав Пеньковцев и ведущий специалист Травмцентра Максим Бессмертных.

Перед операцией, которая проводилась под местной анестезией, врачи выполнили внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Далее спираль, представляющую собой тонкую медицинскую проволоку и внешне напоминающую клубок ниток, доставили к пораженному участку. Она полностью заполнила полость аневризмы. Выполнив данный этап операции, приступили ко второму – стентированию коронарной артерии. Операция длилась около часа и прошла без осложнений, спустя несколько дней пациента выписали.

Снимок, аневризма, пациент из Белого Яра(2023)|Фото: t.me/aadobrovolskii

Теги: Белый Яр, кардиодиспансер, травмбольница, аневризма, Алексей Добровольский


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