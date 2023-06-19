19 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Камышлове хозяин хаски выплатит 100 000 рублей за нападение на ребенка

Хозяин хаски из Камышлова (Свердловская область) выплатит компенсацию 10-летнему мальчику, пострадавшему от нападения собаки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 31 декабря 2022 года. Собака подбежала к ребенку, уронила его, после чего укусила за лицо. В этот момент хаски находилась вне ограждения дома, без намордника и поводка.

Эксперт заключил, что ребенку был причинен легкий вред здоровью, однако помимо физических страданий, нападение животного привело и нравственным. В связи с этим прокуратура обратилась в интересах мальчика в суд, который взысках с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Теги: Камышлов, хаски, нападение, ребенок, компенсация


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