В Камышлове хозяин хаски выплатит 100 000 рублей за нападение на ребенка

Хозяин хаски из Камышлова (Свердловская область) выплатит компенсацию 10-летнему мальчику, пострадавшему от нападения собаки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 31 декабря 2022 года. Собака подбежала к ребенку, уронила его, после чего укусила за лицо. В этот момент хаски находилась вне ограждения дома, без намордника и поводка.

Эксперт заключил, что ребенку был причинен легкий вред здоровью, однако помимо физических страданий, нападение животного привело и нравственным. В связи с этим прокуратура обратилась в интересах мальчика в суд, который взысках с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.