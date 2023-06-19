19 Июня 2023
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Фото: Валерий Бушухин/ ИТАР-ТАСС

Минобороны связало рост заболеваемости птичьим гриппом с миграцией инфицированных птиц с Украины

Уровень заболеваемости птичьим гриппом значительно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, сообщили в Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Харьковский институт ветеринарной медицины причастен к проведению работ в рамках американских проектов UP-8 и P-444.

"В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер", - цитирует Кириллова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в 2015 году случаев заболевания в России не фиксировалось, но с начала 2023 года выявлено 45 вспышек.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах на юге и юго-западе столицы из-за птичьего гриппа. Очагом распространения стал Борисовский пруд. Случаи заражения диких птиц выявлены в районе Орехово-Борисово.

В ноябре прошлого года в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Островная".

Теги: птичий грипп, украина, минобороны рф


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