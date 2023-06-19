"Вкусно – и точка" повысит цены с 26 июня

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" (экс-"Макдоналдс") повысит цены с 26 июня в связи с ростом себестоимости продукции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. В среднем цены вырастут на 6%, сообщили в сети.

Это уже не первое повышение цен во "Вкусно – и точка". Так, с 20 октября 2022 года выросли цены на шесть позиций в категории "Бургеры". В сети также объясняли это ростом себестоимости продуктов. Интересно, что в бытность сети "Макдоналдсом" столь часто цены не повышались.

При этом российские власти сообщают о рекордных урожаях зерновых, плодоовощной продукции, самообеспечении страны по основным мясным позициям. Фермеры сообщают, что закупщики дают за тонну зерна значительно меньше, чем раньше - на фоне рекордных запасов, при этом себестоимость гамбургеров из российских продуктов все равно растет.