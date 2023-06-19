В Челябинске экс-сотрудника ЧТЗ будут судить за получение взяток

В Челябинске бывшего начальника бюро отдела обеспечения металлом "ЧТЗ-УРАЛТРАК" будут судить по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что он в 2018-2022 гг. получил 680 тыс. рублей от директоров организаций за предоставление конфиденциальной информации о стоимости коммерческих предложений других поставщиков и цене предполагаемой к поставке металлопродукции.

Также он оказывал им покровительство, обеспечивая заключение в приоритетном порядке договоров на поставку продукции и своевременную оплату выставленных счетов за поставленную продукцию.