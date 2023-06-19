На площадках Ural Music Night будут работать сурдопереводчики
На шести площадках Ural Music Night будут работать сурдопереводчики. Они переведут на язык жестов песни хедлайнеров. Как и раньше, насладиться фестивалем людям с ограниченными возможностями поможет команда проекта Inclusive Event.
В число адаптированных площадок войдут:
- Сцена "МОТИВ Stage" на Плотинке;
- "ГикКон Stage" и "Рокот стадиона" у "Екатеринбург Арены";
- "Фолк-карнавал" и "Музыка через призму театра" в Харитоновском парке;
- Площадка "СВЕТАЕТ" у главного корпуса УрФУ.
Помимо этого, на площадках будет специальная зона, которая обеспечит людей с инвалидностью хорошим обзором и сидячими местами. Гостям фестиваля с ментальными расстройствами будут выдавать шумоподавляющие наушники. Всех посетителей будут встречать и сопровождать волонтеры.