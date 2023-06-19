19 Июня 2023
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Фото: Антон Улатов

На площадках Ural Music Night будут работать сурдопереводчики

На шести площадках Ural Music Night будут работать сурдопереводчики. Они переведут на язык жестов песни хедлайнеров. Как и раньше, насладиться фестивалем людям с ограниченными возможностями поможет команда проекта Inclusive Event.

В число адаптированных площадок войдут:

  • Сцена "МОТИВ Stage" на Плотинке;
  • "ГикКон Stage" и "Рокот стадиона" у "Екатеринбург Арены";
  • "Фолк-карнавал" и "Музыка через призму театра" в Харитоновском парке;
  • Площадка "СВЕТАЕТ" у главного корпуса УрФУ.

Помимо этого, на площадках будет специальная зона, которая обеспечит людей с инвалидностью хорошим обзором и сидячими местами. Гостям фестиваля с ментальными расстройствами будут выдавать шумоподавляющие наушники. Всех посетителей будут встречать и сопровождать волонтеры.

Теги: Ural Music Night, сурдопереводчик, язык жестов, хедлайнер


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