В Челябинской области в СНТ нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

В Челябинской области на садовом участке рабочие при проведении земельных работ обнаружили боеприпас, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел днем 18 июня в СНТ "Цементник -1" поселка Первомайский в Коркино. Специалисты установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем и следами глубокой коррозии. Боеприпас долгое время пролежал в земле. Он мог представлять опасность для окружающих.

Его поместили в контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.