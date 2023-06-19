DM: Абрамович "блокирует" передачу денег от продажи "Челси" Украине

Российский бизнесмен Роман Абрамович пока "блокирует" передачу средств, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", в пользу Украины. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, экс-владелец клуба хотел бы передать часть средств пострадавшим россиянам.

Власти Великобритании настаивают на том, чтобы все средства были переданы в пользу Украины, и желательно – до конца осени.

Детали "сделки с "Челси" публично никогда не озвучивались, но власти Великобритании ранее дали понять, что деньги не должен получить сам Абрамович. Возможно, действие вразрез с этим мнением может привести к серьезным персональным санкциям в отношении бизнесмена, считает гендиректор исследовательской компании Europe insight Андрей Куликов.

"Мне кажется, что выходом могло бы стать направление их какой-нибудь международной организации, например, Красному Кресту. Возможно, как раз этот вариант рассматривается, но он, возможно, не устраивает правительство Великобритании и Евросоюз", - сказал эксперт в эфире BFM.

В январе этого года сообщалось, что власти Великобритании разрешат Роману Абрамовичу пожертвовать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на нужды Украины. Речь идет о более чем 2,3 млрд фунтов стерлингов (более $2,8 млрд). Для начала передачи средств "сделка" должна получить одобрение от ЕС, поскольку российский бизнесмен находится под санкциями и в Европе.

Если передача средств состоится, то она станет одним из крупнейших "благотворительных пожертвований" в истории.

Сделку по продаже футбольного клуба "Челси" Абрамович заключил в мае прошлого года.