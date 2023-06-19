DM: Абрамович "блокирует" передачу денег от продажи "Челси" Украине

19 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика За рубежом
Фото: Reuters

DM: Абрамович "блокирует" передачу денег от продажи "Челси" Украине

Российский бизнесмен Роман Абрамович пока "блокирует" передачу средств, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", в пользу Украины. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, экс-владелец клуба хотел бы передать часть средств пострадавшим россиянам.

Власти Великобритании настаивают на том, чтобы все средства были переданы в пользу Украины, и желательно – до конца осени.

Детали "сделки с "Челси" публично никогда не озвучивались, но власти Великобритании ранее дали понять, что деньги не должен получить сам Абрамович. Возможно, действие вразрез с этим мнением может привести к серьезным персональным санкциям в отношении бизнесмена, считает гендиректор исследовательской компании Europe insight Андрей Куликов.

"Мне кажется, что выходом могло бы стать направление их какой-нибудь международной организации, например, Красному Кресту. Возможно, как раз этот вариант рассматривается, но он, возможно, не устраивает правительство Великобритании и Евросоюз", - сказал эксперт в эфире BFM.

В январе этого года сообщалось, что власти Великобритании разрешат Роману Абрамовичу пожертвовать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на нужды Украины. Речь идет о более чем 2,3 млрд фунтов стерлингов (более $2,8 млрд). Для начала передачи средств "сделка" должна получить одобрение от ЕС, поскольку российский бизнесмен находится под санкциями и в Европе.

Если передача средств состоится, то она станет одним из крупнейших "благотворительных пожертвований" в истории.

Сделку по продаже футбольного клуба "Челси" Абрамович заключил в мае прошлого года.

Теги: роман абрамович, челси, великобритания, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети