Игорь Бабушкин астраханским медикам: Вы выбрали уникальную, благородную и ответственную миссию!

В День медицинского работника, который отмечали накануне, губернатор Астраханской области тепло поздравил врачей, медсестер и все сотрудников регионального здравоохранения.

"Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Вы выбрали уникальную, благородную и ответственную миссию. Только обладающий особыми душевными качествами человек, способный на самопожертвование, может стать медиком", - говорится в поздравлении Игоря Бабушкина.

В Астраханской области в учреждениях здравоохранения трудятся более 21 тысячи медицинских работников.

"Каждому из них мы сегодня говорим «Спасибо» за сохранённое здоровье, за спасённые жизни. Более двух лет вы работали в условиях пандемии и спасли тысячи человеческих жизней. И сейчас перед медицинским сообществом стоят не менее серьёзные, востребованные временем задачи. Вы находитесь на передовой, исцеляя защитников нашей Родины в госпиталях, помогая мирному населению подшефного Кременского района", - отметил Игорь Бабушкин.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить традиции, служит примером для новых поколений специалистов.

В завершении Игорь Бабушкин пожелал все медикам и их близким крепкого здоровья и благополучия.