Игорь Бабушкин астраханским медикам: Вы выбрали уникальную, благородную и ответственную  миссию!

19 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин астраханским медикам: Вы выбрали уникальную, благородную и ответственную  миссию!

В День медицинского работника, который отмечали накануне, губернатор Астраханской области тепло поздравил врачей, медсестер и все сотрудников регионального здравоохранения.

"Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Вы выбрали уникальную, благородную и ответственную миссию. Только обладающий особыми душевными качествами человек, способный на самопожертвование, может стать медиком", - говорится в поздравлении Игоря Бабушкина.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астраханской области в учреждениях здравоохранения трудятся более 21 тысячи медицинских работников.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Каждому из них мы сегодня говорим «Спасибо» за сохранённое здоровье, за спасённые жизни. Более двух лет вы работали в условиях пандемии и спасли тысячи человеческих жизней. И сейчас перед медицинским сообществом стоят не менее серьёзные, востребованные временем задачи. Вы находитесь на передовой, исцеляя защитников нашей Родины в госпиталях, помогая мирному населению подшефного Кременского района", - отметил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить традиции, служит примером для новых поколений специалистов.

В завершении Игорь Бабушкин пожелал все медикам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

Теги: игорь бабушкин, день медицинского работника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети