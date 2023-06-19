19 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени ехавший на велосипеде курьер сбил ребенка

В Тюмени 29-летнему курьеру грозит наказание за то, что он во время езды на велосипеде сбил ребенка.

По версии следствия, вечером в феврале 2023 г. курьер ехал на велосипеде "Stels Navigator" по тротуару у дома № 31 по Червишевскому тракту Тюмени. Он направлялся в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. Велосипед ехал слишком быстро, из-за чего сбил восьмилетнего пешехода. Пострадавший получил раны и кровоизлияния на лице, переломы лицевых костей и зубов, ему потребовалось оперативное лечение.

Курьеру вменили "Нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 УК РФ) правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до двух лет колонии, сообщает прокуратура Тюменской области.

Теги: Курьер, велосипед, ребенок


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