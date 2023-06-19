СМИ: Причастный к убийству посла Карлова живет в Техасе

Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова живет в американском штате Техас, сообщает газета Sabah со ссылкой на свои источники в турецких структурах безопасности.

По данным издания, Темель Алсанчак под кодовым именем "Кадир", "главный имам полиции Турции", инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа (полицейского, убившего посла России).

Алсанчак, как пишет газета, создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETO).

Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.

В 2021 году суд в Анкаре приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве Карлова. Суд считает всех обвиняемых участниками организации FETO. Сам основатель движения Гюлен находится в США.