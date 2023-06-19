19 Июня 2023
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СМИ: В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья

На Евпаторийском шоссе в Симферополе рано утром взорвался автомобиль Владимира Епифанова – помощника вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию. Он также является кандидатом в депутаты от Единой России". По данным Telegram-канала Baza, чиновник и его окружение – секретарь и охранник – получили сильные ожоги.

Сообщается, что за рулем Toyota Land Cruiser в момент взрыва был сам Епифанов. Предположительно, взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле. После этого чиновник потерял управление, и машина остановилась, только когда наехала на препятствие.

Все трое находившихся в машине мужчин получили 30-процентный ожог тела, их госпитализировали.

Епифанов, якобы, сообщил, что за день до взрыва газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

Теги: симферополь, взрыв, газовый баллон, чиновник


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