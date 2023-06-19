19 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Депутат Рады назвал офис Зеленского предателями

Депутат Рады Гео Лерос, который ранее состоял в партии "Слуга народа", назвал предателями всех представителей Киева, которые вели переговоры в Стамбуле весной прошлого года. Он были готовы "сдать территории".

"Ни один человек в нашей стране, кроме этих зеленых барыг, об этом не знал", - сказал Лерос.

Он заявил, что подает заявление о преступлении.

"ЭТО по-настоящему государственная измена и посягательство на территориальную целостность нашей страны. Пусть СБУ открывает дело и допросит каждого участника, который летал в Стамбул, и собирался сдать наши территории в аренду Путину", – призвал депутат.

Он упомянул главу офиса Зеленского Андрея Ермака и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Накануне подполковник Главного управления разведки Украины Денис Десятник призвал отказаться от Донбасса.

Теги: украина, переговоры


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