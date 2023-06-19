Главу екатеринбургского "Мемориала"* оштрафовали на 100 000 рублей

Глава екатеринбургского "Мемориала"* Алексей Мосин заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Заседание прошло сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Предметом разбирательств стала публикация "Уральского Мемориала"* с фотографией Мосина, на которой он стоит с антивоенным плакатом. В тексте поста также был посыл с осуждением специальной военной операции.

Адвокат Мосина Роман Качанов утверждал, что его подзащитный не имеет никакого отношения к публикации, так как екатеринбургский Мемориал"* и "Уральский Мемориал"* - это две разные организации, а потому что-то публиковать на сайте последнего Мосин не мог. Сам подсудимый также подчеркнул, что фото было сделано еще в феврале прошлого года на согласованном митинге, когда закона о дискредитации ВС РФ не существовало.

Несмотря на это, Алексей Мосин был оштрафован на 100 тыс. рублей.

Напомним, что той же аргументацией Мосин пользовался на прошлом заседании суда, когда екатеринбургский "Мемориал"* штрафовали на 300 тыс. рублей. Поводом для возбуждения дела тоже послужили публикации на сайте организации "Уральский Мемориал"* против специальной военной операции и ВС РФ.

В прошлом году силовики проверяли офис уральского "Мемориала"*. Сообщалось, что там была найдена экстремистская литература.

*Организация внесена в список иностранных агентов