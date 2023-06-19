"Уралкалий" на ПМЭФ-2023 договорился обустраивать родники совместно с властями Прикамья

"Уралкалий" заключил с Минприроды Прикамья соглашение по обустройству родников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума "Уралкалий" заключил соглашение с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по обустройству родников (природных выходов подземных вод), находящихся на территориях муниципальных образований Пермского края.

Договоренности предусматривают взаимодействие при реализации проектов в рамках формирования современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное использование водных ресурсов на территории Пермского края, по разработке и реализации проектов обустройства родников, а также сотрудничество по вопросам всестороннего развития культуры ответственного обращения с водными ресурсами. Сотрудничество сторон обусловлено общими интересами в устойчивом, экологически ориентированном развитии Пермского края, а также важностью обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения, сказано в сообщении "Уралкалия".

Как мы сообщали ранее, на ПМЭФ-2023 "Уралкалий" был представлен совместным с "Уралхимом" выставочным стендом, где участники и гости форума смогли получить актуальную информацию о последних разработках и достижениях в области производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы. Деловая программа включала целый ряд подписаний соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами и контрагентами, в том числе, меморандумов о взаимопонимании с китайскими компаниями-импортерами удобрений.