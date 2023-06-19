В Госдуму на этой неделе внесут законопроект о возврате переходов на летнее время

В Госдуме в среду будет внесен законопроект о возврате переходов на летнее время. Об этом сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале.

"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", - написал он.

В феврале Матвеев направил на отзыв в правительство свой законопроект о возвращении зимнего и летнего времени. Сейчас страна живет по постоянному зимнему времени (переход на него был осуществлен в 2014 году). Ранее коммунист сообщал, что ему поступает много обращений с предложением вернуть двухразовый перевод часов.