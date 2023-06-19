19 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Подполковник ГУР Украины считает, что от Донбасса нужно отказаться

Подполковник Главного управления разведки Украины Денис Десятник уверен, что военный конфликт рано или поздно закончится переговорами. И Украине, возможно, придется отказаться от территорий, которые она до сих пор считает своими.

Он считает, что мечтать о выходе на границы УССР 1991 года - это "чушь и бред".

"В результате Украина, может, что-то отдаст. Может, отдаст территорию Донбасса, Луганск. Может быть, это где-то и правильно, потому что население там полностью пророссийское, людей там не поменять. Это взять и просто присоединить к себе врага, который будет внутри твоей страны", - рассказал Десятник.

На днях сын секретаря СНБО Украины Максим Данилов, проживающий в США, призвал украинский режим остановить военный конфликт и пойти на переговоры с Россией.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что даже в украинских СМИ постепенно начинает вбрасываться тема, что надо договариваться с Россией путем отказа от части территорий, прежде всего Донбасса.

"Впервые на украинском телевидении появились подобные заявления. Раньше этого не было никогда", - сказал Подоляка, считая это свидетельством и признанием неудач "контрнаступа".

Теги: украина, Донбасс


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