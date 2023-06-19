19 Июня 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Общественный совет при ЗакСобрании Иркутской области предлагает разработать стратегию развития туризма в регионе

Разработать стратегию развития туристической отрасли предложили на Общественном совете при Законодательном Собрании Иркутской области. Заседание, где рассмотрели эту тему, прошло сегодня под руководством Алексея Соболя. Участие в обсуждении приняли спикер областного парламента Александр Ведерников, депутаты ЗС, члены правительства, представители туристического бизнеса.

«Туризм – одна из ключевых перспективных отраслей, которая должна играть существенную роль в социально-экономическом развитии Иркутской области. Но готов ли наш регион принимать туристов, что нужно сделать в первую очередь, на какие проблемы необходимо обратить внимание – это и обсудим на Общественном совете, а после подготовим рекомендации», – сказал Алексей Соболь, открывая обсуждение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области, с  основным докладом выступила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова. Она отметила, что туристический поток внутреннего туризма вырос на 22% с 2018 по 2022 год. Объем налогов, которые дала отрасль туризма в Иркутской области, составил 1,5 млрд в 2022 году. До сентября стоит задача по разработке концепции экологического, круизного, детского, гастрономического и событийного туризма. На вопросах развития инфраструктуры остановился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Он рассказал, что в регионе подготовлена программа развития дорог на Байкал, их протяженность около 700 км. Губернатором поставлена задача обеспечить на всех этих дорогах асфальтобетонное покрытие. Кроме того, по предложению депутатов Законодательного Собрания, сейчас разрабатывается отдельная программа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на развитие внутримуниципальных дорожных сетей.

алексндр ведерников, законодательно собрание иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Вместе с тем, члены Общественного совета и другие участники заседания, обратили внимание на ряд проблем, препятствующих развитию отрасли в регионе. Среди них – отсутствие необходимой инфраструктуры, высокая стоимость авиабилетов до Иркутска, отсутствие единой государственной политики в этой сфере на уровне региона и другое. Так, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников отметил нехватку в областном центре крупных, современных инфраструктурных объектов – выставочных центров, нового аэропорта. Председатель Иркутской областной региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» Константин Шумков обратил внимание на необходимость развития социального туризма, в том числе создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями и обеспечение специализированным транспортом. Председатель Иркутской областной организации «Российского союза сельских женщин» Нина Суворова предложила активнее привлекать представителей общественных организаций, что особенно касается развития сельского туризма.

Акцент на необходимости привлечения большего числа туристов в сельские территории сделал в своем выступлении предприниматель Александр Откидач, который вместе с муниципальными образованиями уже реализовал несколько проектов в сфере туризма. Он отметил отсутствие нормативно-правовой базы и особых условий для сельского туризма, а также нехватку в муниципалитетах специалистов в туристической отрасли. На эту же проблему обратил внимание начальник управления социальной и внеучебной работы Иркутского государственного университета Александр Манзула, который сказал, что нужны конкретные цифры по количеству специалистов, чтобы учебные заведения готовили кадры.

Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо из областного бюджета выделять соответствующие субсидии муниципальным образованиям на развитие туризма в территориях. А также отметил недостаточность поддержки региона из федерального бюджета.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

 

«Можно сравнить с соседней Бурятией, из федерального бюджета на поддержку туротрасли Республика получает больше средств, чем наша область, нужно также стремиться к участию в большем количестве федеральных программ. Также важно отметить, что в ряде других регионов есть нормативно-правовая база, дорожная карта по развитию туризма. Мы таким набором инструментов похвастаться пока не можем. У нас многое зашито в другие программы: ремонт дорог, создание инфраструктуры и так далее. Но должен быть разработан единый документ, в котором будет прописано все, что касается развития туризма», – считает глава областного парламента.

Эти и другие предложения членов Общественного совета и участников обсуждения будут включены в перечень рекомендаций по итогам заседания Совета.

Теги: заксо иркутской области, стратегия развития туризма, александр ведерников,


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