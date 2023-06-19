19 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутата из Кушвы лишили поста в гордуме за сокрытие источников доходов

С одного из депутатов гордумы Кушвы сняли полномочия из-за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, депутат предоставил недостоверные сведения о полученном доходе, а также о доходе своей супруги.

"Депутатом сокрыты сведения о получении им и его супругой дивидендов от участия в юридическом лице, а также сведения о счетах в банке", - пояснили в ведомстве. О ком именно идет речь, не раскрывается.

Прокуратура внесла представление в думу Кушвинского городского округа с требованием устранить нарушения, после чего состоялось заседание, на котором депутату запретили занимать должности в гордуме. В свою очередь прокуратура обратилась в суд с просьбой досрочно прекратить полномочия депутата, с чем согласился и Кушвинский городской суд.

Теги: Кушва, депутат, гордума, прокуратура, коррупция


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