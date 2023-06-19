"Россети Урал" помогают реконструировать парк на юго-западе Екатеринбурга

В парке по улице Чкалова в Юго-Западном районе Екатеринбурга продолжаются активные работы по благоустройству. Частичная реконструкция общественного пространства проходит при активной поддержке компании "Россети Урал". Данный проект является подарком Екатеринбургу от энергетиков к его 300-летию.

В парке появятся модернизированные зоны отдыха для горожан – на центральной аллее и на прилегающей к ней территории, которая давно является излюбленным местом для горожан. Здесь расположатся оригинальные малые архитектурные формы, на которых появится возможность прикрепить гамаки для отдыха, шезлонги и новые скамьи. Появится также и новое озеленение вместо центральной чаши бассейна, которая была законсервирована и использовалась только как клумба.

Ключевым акцентом благоустройства станет полная модернизация детской площадки. Здесь будет произведена укладка нового удобного для игр детей покрытия, будут установлены новые игровые комплексы для проведения досуга малышей и подростков, новые скамейки для отдыха родителей, а также появится сенсорный газон. Данный объект несет в себе образовательную и оздоровительную функцию, так как является тактильным элементом для детей младшего возраста и для детей с нарушением зрения, изучающих мир на ощупь. Сенсорный газон в теплое время может также использоваться для ходьбы босиком и массажа стоп для маленьких горожан. При коммуникациях с горожанами именно на полную модернизацию детской площадки жители просили обратить особое внимание.

Для детей в парке появятся также и тематические арт-объекты – фотозоны со скворечниками и уютная надпись: "Я ДОМА!", которая придаст новые смыслы парку, расположенному в густонаселенном районе города. Кроме того, в июле энергетики планируют провести в подшефном парке мастер-классы по созданию домиков для птиц, уроки экологии. То есть к созданию арт-объектов будут привлечены и горожане, и семьи сотрудников энергокомпании. Созданные руками горожан скворечники будут размещены как в самом парке для его пернатых обитателей, так и будут использованы для создания новых элементов украшения пространства.

Завершить работы по частичной реконструкции парка планируют к началу августа.