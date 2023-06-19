19 Июня 2023
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" помогают реконструировать парк на юго-западе Екатеринбурга

В парке по улице Чкалова в Юго-Западном районе Екатеринбурга продолжаются активные работы по благоустройству. Частичная реконструкция общественного пространства проходит при активной поддержке компании "Россети Урал". Данный проект является подарком Екатеринбургу от энергетиков к его 300-летию.

В парке появятся модернизированные зоны отдыха для горожан – на центральной аллее и на прилегающей к ней территории, которая давно является излюбленным местом для горожан. Здесь расположатся оригинальные малые архитектурные формы, на которых появится возможность прикрепить гамаки для отдыха, шезлонги и новые скамьи. Появится также и новое озеленение вместо центральной чаши бассейна, которая была законсервирована и использовалась только как клумба.

(2023)|Фото: Россети Урал

(2023)|Фото: Россети Урал

Ключевым акцентом благоустройства станет полная модернизация детской площадки. Здесь будет произведена укладка нового удобного для игр детей покрытия, будут установлены новые игровые комплексы для проведения досуга малышей и подростков, новые скамейки для отдыха родителей, а также появится сенсорный газон. Данный объект несет в себе образовательную и оздоровительную функцию, так как является тактильным элементом для детей младшего возраста и для детей с нарушением зрения, изучающих мир на ощупь. Сенсорный газон в теплое время может также использоваться для ходьбы босиком и массажа стоп для маленьких горожан. При коммуникациях с горожанами именно на полную модернизацию детской площадки жители просили обратить особое внимание.

(2023)|Фото: Россети Урал

(2023)|Фото: Россети Урал

Для детей в парке появятся также и тематические арт-объекты – фотозоны со скворечниками и уютная надпись: "Я ДОМА!", которая придаст новые смыслы парку, расположенному в густонаселенном районе города. Кроме того, в июле энергетики планируют провести в подшефном парке мастер-классы по созданию домиков для птиц, уроки экологии. То есть к созданию арт-объектов будут привлечены и горожане, и семьи сотрудников энергокомпании. Созданные руками горожан скворечники будут размещены как в самом парке для его пернатых обитателей, так и будут использованы для создания новых элементов украшения пространства.

(2023)|Фото: Россети Урал

Завершить работы по частичной реконструкции парка планируют к началу августа.

Теги: Россети Урал, парк чкалова, реконструкция


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