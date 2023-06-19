Восстановление алмазного рудника "Мир" обойдется примерно в 120 миллиардов рублей

Проект по восстановлению алмазного рудника "Мир" оценивается в 120 млрд руб. Планируется начать работы в третьем квартале этого года, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

Ранее компания "Алроса", которая разрабатывала "Мир", ранее планировала завершить новый проект в течение 6-9 лет.

Рудник "Мир" был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.