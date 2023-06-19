Андрей Травников обозначил задачи по благоустройству в Новосибирской области на ближайшие несколько лет

Губернатора Новосибирской области в ходе оперативного совещания в правительстве региона обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость объективно оценивать силы при реализации проектов.

«Обращаюсь к главам муниципалитетов. В течение нескольких лет нам удается увеличивать объёмы работ по благоустройству – как общественных пространств, так и дворовых территорий. Этому способствует наша активность – мы участвуем фактически во всех федеральных программах. Находим дополнительные ресурсы и в областном бюджете – уже почти миллиард триста в этом году, только из областного бюджета, будут направлены на проекты по благоустройству. Объём работ, количество проектов, сумма финансирования – не просто рекордные, а колоссальные. Это хорошо, потому, что появление новых благоустроенных мест всегда вызывает положительные эмоции у населения. Да и, откровенно, заждались. Понятно желание привести в порядок все пустыри, которые зарастали тридцать лет, в течение двух-трех лет. Но хватит ли у нас сил? Настораживает, что часто проекты благоустройства становятся маленьким подвигом, как управленческим, так и строительным, мы общими усилиями, особенно федеральные программы, вытягиваем для того, чтобы сделать в срок и качественно. Случается, подрядчики срывают сроки, и завершение работ уходит у нас под снег, в зиму. Без критики и упрёка, я попрошу объективно оценить ситуацию – если видим, что объём запланированных по благоустройству работ уже превышает возможности подрядных организаций строительного комплекса, или муниципальные заказчики уже не в состоянии такое количество объектов отслеживать и сопровождать, давайте честно это признаем, отметим, и лучше скорректируем наши планы. Например, дополнительные финансы с направления «благоустройство» направим на решение других задач – ремонт дорог, тротуаров, других актуальных сегодня для муниципалитета задач. Прошу оценить планы на 2024-2025 годы. Если чувствуете, что есть проблемы, лучше давайте мы заранее это учтём», – подчеркнул глава региона.

О реализации проектов благоустройства в регионе губернатору Андрею Травникову доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в 2022 году в Новосибирской области было благоустроено 185 объектов – 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств. Важным достижением стало создание за счёт средств областного бюджета и бюджета города Новосибирска нового городского парка рядом с Ледовой ареной, площадью 18 гектар. Одновременно были профинансированы более 180 проектов благоустройства в рамках исполнения наказов депутатов Законодательного Собрания. Общий объём финансирования в рамках мероприятий по благоустройству составил более 1,7 млрд рублей.

В 2023 году запланировано благоустройство 412 объектов, общий объём финансирования работ составит более 2,2 млрд рублей. Только на благоустройство 271 объекта в Новосибирске в этом году направляется более 1,3 млрд рублей.

Будут благоустроены 115 дворовых территорий МКД, 70 общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 3 объекта-победителя всероссийского конкурса; 55 объектов в рамках проекта «Территория детства», 52 объекта г. Новосибирска и 3 объекта г. Бердска; 152 объекта в Новосибирске в рамках исполнения наказов депутатов Законодательного Собрания по благоустройству; а также 20 проектов благоустройства в Новосибирске, Бердске и Барабинске в рамках исполнения поручений губернатора и правительства Новосибирской области.

Сейчас работы на объектах благоустройства в самом разгаре, а на 12 общественных пространствах и 9 придомовых территориях – в Довольном, Кыштовке, Колывани, Оби и Новосибирске – работы уже завершены.