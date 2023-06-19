19 Июня 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Сальдо: Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда ВСУ будут отодвинуты

Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Другого пути нет: слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и Северного Крыма", — приводит слова Сальдо РИА Новости.

Ранее он заявлял, что плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов. Число погибших из-за разрушения плотины Каховской ГЭС возросло до 35.

Теги: сальдо, каховская гэс


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