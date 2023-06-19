19 Июня 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото:pp.vk.me

Nation: На Западе украинских неонацистов сделали "патриотами"

Одним из победителей военного конфликта уже стали украинские неонацисты, которых западные СМИ сделали "героями", пишет The Nation.

Издание пишет о батальоне "Азов" (запрещен в РФ). Семь лет на Западе предупреждали об этом неонацистском батальоне, но теперь под предлогом "российской агрессии" возвели их на пьедестал.

"Западные институты, движимые рвением игнорировать все негативное о наших украинских союзниках, решили, что неонацистское военное формирование чудесным образом перестало быть неонацистским. Но правда состоит в том, что это легко опровергаемый вымысел, запущенная горсткой пропагандистов. Однако западные СМИ упорно повторяют свою ложь, пренебрегая основными принципами журналистики", - пишет автор.

Даже немецкой государственной Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) потребовалось лишь три месяца после начала СВО, чтобы перейти от определения "Азова" как "неонацистского добровольческого подразделения" к заявлению о том, что это Россия "обвиняет его в неонацистском прошлом". Другие СМИ тоже старательно затушевывают неонацистский характер движения, выставляя некими "патриотами".

Financial Times цитировала его лидеров и восхваление Бандеры - "нацистского коллаборациониста, чьи люди массово убивали евреев", напоминает автор.

При этом, признавая нацистский характер "Азова", он бросает камень в республиканцев и Дональда Трампа, которые якобы сделали ее мейнстримом. Будто бы Америке угрожает некая "идеология превосходства белых". И если американский режим сейчас борется с этим, то украинских нацистов поддерживает, потому что "это свои неонаци".

В 2019 году сорок американских конгрессменов требовали признать "Азов" террористической организацией. В апреле 2018 года 57 американских конгрессменов направили письмо Госдепу, в котором упоминалось, что Украина почитает нацистских преступников, которые уничтожали евреев.

Теги: неонацисты, украина, США


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