Строительство Северного широтного хода могут сдвинуть на конец 20-х годов

В правительстве готовы перенести строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ) на 2027-2030 гг.

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Причина – неопределенность перспектив финансирования. Источники денег для этого проекта до сих пор не определены, строительства моста через Обь из средств ФНБ тоже пока не одобрено, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что в инвестпрограмме РЖД на этот год и на период до 2026 года средства на СШХ не заложены. Компания предлагает сдвинуть сроки строительства, об этом говорится в письме Минтранса в правительство.

Северный широтный ход – ж/д ветка в арктических регионах России, пропускная способность которой должна составить почти 24 млн тонн грузов в год. Главный отрезок – смычка между Северной и Свердловской железными дорогами между Салехардом и Надымом протяженностью 700 км.