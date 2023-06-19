В Екатеринбурге сгорел частный дом. Огонь уничтожил 350 "квадратов" собственности

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. По улице Вакина горел частный жилой дом и надворные постройки. Огонь успел распространиться на площади в 350 кв.м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.51. Огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на расположенные рядом дома и постройки: в 02.39 огонь локализовали, а в 03.31 - горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 05.35.

Пострадавших при пожаре нет. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава.