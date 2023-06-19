19 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракты против руководства Запорожской области

ФСБ пресекла попытку главного управления разведки минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ.

По данным ведомства, задержана пособница украинских спецслужб. Также установлен сотрудник украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств, пишет РИА Новости.

В мае ФСБ России раскрыла сеть, готовившую покушения на руководителей Крыма. Жертвами должны были стать глава республики Сергей Аксенов, спикер местного парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировались атаки на транспортную инфраструктуру.

Теги: фсб, теракты, руководство запорожской области


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