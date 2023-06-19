Екатеринбургский митрополит призвал государство запретить аборты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал государство ввести запрет на аборты для повышения демографии.

"Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Если не сказать – летит в пропасть. Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Но есть вопрос, в котором власть должна действовать незамедлительно – запрет абортов. Я верю, что власть прислушается к голосу Церкви и решит этот вопрос раз и навсегда – отвечая чаяниям русского народа", – заявил митрополит в своем Telegram-канале.

Как мы сообщали ранее, в Русской православной церкви также предлагают признать эмборион с момента зачатия субъектом права. Идею поддерживают и в Госдуме. Так, первый заместитель председателя комитета ГД по контролю РФ Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") заявил, что "мы еще до зачатия любим наших детей".

Россия действительно столкнулась с катастрофическим падением рождаемости и убылью населения. В апреле 2023 года в России родились 96 тыс. младенцев — это минимальное для этого месяца число рожденных детей за всю историю наблюдений. Умерли в апреле 136 тыс. человек, то есть "естественная убыль" составила 40 тыс., это население Урая или Чусового, которые словно исчезли с карты России за один месяц. С января по апрель 2023-го родились 407 тыс. детей, умерли почти 596 тыс. человек, "естественная" убыль составила 188,5 тыс. человек — население Пскова, который будто бы вымер с начала года.