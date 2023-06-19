19 Июня 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования и федеральные образовательные программы (ФООП) определяют требования, базовые объем и содержание образования начального, основного и среднего общего образования и не определяют уровень знаний
для поступления в вузы. Такой ответ дал Рособрнадзор на вопрос общественного движения "Родители Москвы".
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Активисты движения направили вопрос: в каком нормативном документе можно ознакомиться с требованиями ФГОС и ФООП, отражающими необходимый уровень знаний школьников для поступления в вуз. Оказалось, что таких документов нет. ФГОС и ФООП предполагают только базовый уровень знаний, который и проверяется государственной итоговой аттестацией согласно закону об образовании.

Фактически надзорное ведомство признало, что школа дает уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз и "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", то есть получение высокого уровня знаний - это проблема школьников. Неудивительно, что половина российских старшеклассников работают с репетиторами, так как на школу рассчитывать нечего.

"Тогда возникают закономерные вопросы: базового уровня достаточно для поступления в вуз? Если нет, то кто тогда и на основании чего готовит учащихся к поступлению? Кто устанавливает для ФИПИ (Федерального института педагогических измерений. - прим. Накануне.RU) уровень заданий, которые должны проверить уровень знаний, достаточных для поступления?" - пишут "Родители Москвы".

В мае движение "Родная школа" направила обращение, которое подписали почти 1500 учителей, с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в применяемую сегодня модель государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ и в алгоритм зачисления в вузы и вынести этот вопрос на широкое общественное обсуждение. Однако Рособрнадзор ответил, что ЕГЭ адекватен поставленным перед ним задачам. А задача ЕГЭ - проверить только наличие базового уровня знаний. То есть вопрос необходимого уровня знаний для поступления в вузы повисает в воздухе. На практике он решается с помощью репетиторов. Тогда что дает школа?

В марте вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ, который для получения высоких баллов практически невозможно сдать без репетиторов. В стране острая нехватка инженерных кадров, но выпускники школ неохотно идут на эти направления, так как сдать ЕГЭ по физике и математике очень сложно.

"Если хочешь сдать профильную математику или физику, без репетиторов не обойтись, но далеко не все могут себе их позволить", - заявил Толстой.

Теги: школа, вуз, рособрнадзор, образование, ФГОС, ЕГЭ


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