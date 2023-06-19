19 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Челябинский парк закроют для посещения из-за массового выпускного

В Челябинске центральную часть парка им. Гагарина закроют для посещения на сутки из-за массового выпускного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, часть парка будет закрыта с 6 часов 23 июня до 12 часов 24 июня. Это необходимо для подготовки и проведения мероприятия. Для прогулок будет открыт лес за центральным карьером и дорожки от стадиона им. Е. Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

В связи с этим 23 июня отменен показ короткометражных лент в рамках Фестиваля уличного кино, а 24 июня не будет танцевального вечера для старшего поколения. Показ фильма "Грозный папа" перенесли с 24 июня на 25 июня.

Кроме того, с 6 утра 23 июня и до окончания мероприятия будет закрыто движения транспорта по улицам Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка; Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина. Эти изменения не коснутся общественного транспорта.

Напомним, в Челябинске 23 июня пройдет "Атомный выпускной" для одиннадцатиклассников. На главной сцене выпускники смогут увидеть концерт певицы Асии, российского рэпера Артема Катчера и музыкальной группы Gayazovs Brothers. Мероприятие пройдет в парке Гагарина. Запланировано уникальное 3D mapping-шоу, будут работать аттракционы и площадка с диджеем. Ожидается, что "Атомный выпускной" посетят несколько тысяч выпускников.

Теги: парк, выпускной,


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