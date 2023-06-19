МИД: Нахождение российского ядерного оружия в Беларуси не ограничено по времени

Договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает временных рамок. Об этом заявили в МИД РФ.

Там отметили, что основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии, пишет ТАСС.

США также должны вернуть из Европы ядерное оружие на свое территорию, а соответствующую инфраструктуру в странах ЕС уничтожить, считают в МИД РФ.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.

25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. 1 июля завершится строительство хранилища.