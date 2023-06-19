Экс-глава Алапаевска Билалов назначен советником губернатора Куйвашева

Сайгид Билалов, после ухода с поста мэра Алапаевска, был принят на должность советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом он написал в своих соцсетях.

Благодарю за доверие! Сегодня я получил новое звание – советник губернатора Свердловской области. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу за оказанное доверие, которое для меня стало наградой. Приложу все усилия , чтобы оправдать столь высокое доверие", - написал бывший градоначальник.

Напомним, на отставке мэра настаивали депутаты гордумы, которые прекратили его полномочия 22 декабря. Депутаты объяснили это тем, что градоначальник не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Позже городской суд Алапаевска признал отставку мэра незаконной. На сторону Билалова встал и Свердловский областной суд, отклонив апелляцию депутатов гордумы. После того, как отстоял мэрское кресло в суде, Сайгид Билалов решил все же уйти с поста, в том числе и по семейным обстоятельствам.