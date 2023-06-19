19 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Володин – уехавшим россиянам: "Сегодня есть возможность вернуться, завтра ее может не быть"

Высшие чиновники России транслируют новую цифру – якобы, уже половина уехавших после февраля 2022 года россиян вернулась. Первым эти данные озвучил помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ. Теперь их повторяет спикер Госдумы Вячеслав Володин. На чем основаны эти расчеты и сколько это в абсолютных числах – не сообщается.

Зато Володин приводит свои версии причин, по которым возвращаются россияне: "Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств", - пишет председатель нижней палаты парламента.

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть", - подытоживает Володин.

Теги: вячеслав володин, россияне, сво


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