В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадали семь человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них – один ребенок, у него сломана ключица.

Также среди пострадавших – мужчина (закрытая черепно-мозговая травма), три женщины, две из которых – с осколочными ранениями, третья – с контузией. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно (легкие осколочные ранения), написал губернатор в своем telegram-канале.

Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка, уточнил Гладков.