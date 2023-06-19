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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадали семь человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них – один ребенок, у него сломана ключица.

Также среди пострадавших – мужчина (закрытая черепно-мозговая травма), три женщины, две из которых – с осколочными ранениями, третья – с контузией. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно (легкие осколочные ранения), написал губернатор в своем telegram-канале.

Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка, уточнил Гладков.

Разрушение из-за обстрела Валуйского городского округа в Белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Разрушение из-за обстрела Валуйского городского округа в Белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Вячеслав Гладков, Валуйский городской округ, пострадавшие


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