19 Июня 2023
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Фото: Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Полиция "остановила" снос усадьбы Беленкова в Екатеринбурге, когда ее уже почти снесли

В Екатеринбурге накануне, вопреки решению суда, приступили к сносу усадьбы Беленкова на улице Розы Люксембург, 73. На место выезжали сотрудники полиции и прокуратуры, которые остановили снос. Правда на тот момент от строения почти ничего не осталось. Об инциденте сообщают активисты проекта "Реальная история".

Напомним, еще в 2014 году власти продали здание застройщику "Чусовское озеро", который обещал отреставрировать усадьбу или перенести ее в другое место. Однако в прошлом году девелопер заказал экспертизу из Саратова, по заключению которой здание лишили статуса объекта культурного наследия, а значит, и гарантии, что его не снесут. Усадьба имела уникальные архитектурные элементы "путти", которых в городе осталось всего пять. В мае на участке уже приступили к демонтажу пристройки, однако работы приостановили.

Снос усадьбы Беленкова в Екатеринбурге(2023)|Фото: Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Согласно информации активистов "Реальная история", 9 июня прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга подала иск к ЗАО "Предприятие "Чусовское озеро" с уведомлением о запрете сноса усадьбы, однако на застройщика это особо не повлияло. Сейчас от здания осталась лишь часть фасада.

Снос усадьбы Беленкова в Екатеринбурге(2023)|Фото: Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Ответчиками, помимо застройщика, выступают и эксперты, давшие заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.

Скриншот из картотеки суда по делу о запрете сноса усадьбы Беленкова в Екатеринбурге(2023)|Фото: Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Теги: Усадьба Беленкова, снос, суд, Екатеринбург, Чусовское озеро


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