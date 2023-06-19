Тюменские военнослужащие приобрели и установили игровые площадки для детей в зоне СВО

Тюменские военнослужащие приобрели и установили детские площадки для ребят на освобожденных территориях в зоне специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Дворы нескольких многоэтажек преобразились благодаря военнослужащим из Тюменской области. Мужчины увидели, что у детворы не оборудованы территории для игр и решили помочь: заказали у местных производителей качели, песочницы, горки.

"Военнослужащие Тюменской области подразделения "Тайга" и штурмового батальона "Шторм" решили оказать помощь детям на одной из освобожденных территорий, заказали несколько детских площадок. Дорогие друзья, занимаемся не только успешно боевой работой, но и стараемся помогать людям", - прокомментировал командир подразделения под позывным “Вектор".

Напомним, в Тюменской области были сформированы спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту: инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга", артиллерийский дивизион "Сибирь" и штурмовой батальон "Шторм". Основная задача специальной военной операции – защита местных жителей. В свободное от боевых задач время военнослужащие из Тюменской области стараются помочь местным жителям – привозят продукты, помогают решить бытовые вопросы.