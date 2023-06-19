19 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Яндекс

"Яндекс" оштрафовали за непредоставление ФСБ информации о пользователях

"Яндекс" оштрафовали на 2 млн руб. за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс.Услуги".

По данным СМИ, речь идет о повторном нарушении, хотя о первом эпизоде информации раньше не было.

"Яндекс" судили по ч.4 ст. 13.31 КоАП – "повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства". Статья предусматривает штраф до 6 млн руб. Компания на слушаниях по делу признала свою вину, передает ТАСС.

Интересно, что ранее компанию уже штрафовали по подобному основанию. Тогда представитель "Яндекса" также признал вину, но сослался на санкции: из-за них компания не может купить иностранное оборудование, необходимое для соблюдения законодательства. А российских аналогов у такого оборудования нет, пишет "Коммерсант".

Теги: яндекс, штраф, фсб


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