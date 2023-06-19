19 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале 14-летний водитель сбил 6-летнего велосипедиста

В свердловском поселке Восточный Сосьвинского городского округа 14-летний водитель сбил 6-летнего мальчика-велосипедиста. О ДТП Накануне.RU сообщили в управлении госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области,

Авария произошла 18 июня в 16.00, когда двигаясь по улице Пролетарская, подросток потерял управление, выехал на встречную полосу и допустил наезд на ребенка. Маленький мальчик оказался под днищем автомобиля, из-за чего очевидцам пришлось поднимать автомобиль, чтобы вытащить ребенка. После этого его госпитализировали в Серовскую городскую больницу, где диагностирован перелом ребер и ушиб легких.

ДТП с участием 14-летнего водителя и 6-летнего ребенка в поселке Восточный(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Выяснилось, что "Киа Сид" 14-летний школьник одолжил у своего 19-летнего знакомого, который также не имел водительского удостоверения, но все равно регулярно садился за руль. В момент ДТП он тоже находился в салоне, как и девушки 15-ти и 16-ти лет. Никто из них не был пристегнут.

В отношении владельца авто составлены административные материалы по ч.3 и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. В отношении родителей 14-летнего водителя, а также родителей одной из пассажирок составили административные материалы для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и родителей пострадавшего мальчика, который катался на велосипеде по проезжей части - ребенок ушел кататься на улицу с разрешения мамы.

ДТП с участием 14-летнего водителя и 6-летнего ребенка в поселке Восточный(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает родителям, а также собственникам транспортных средств о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Не имея навыков управления, такие водители могут причинить вред себе и окружающим. Родителям малолетних детей стоит регулярно проводить с детьми беседы о соблюдении ПДД, контролировать досуг детей, оговаривать с детьми места для безопасных прогулок, в том числе на велосипедах.

Теги: ДТП, дети, несовершеннолетний, Восточный


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