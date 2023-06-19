В Германии допустили, что Украина причастна к подрыву аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

В Минобороны Германии допустили причастность Украины к подрыву аммиакопровода "Тольятти – Одесса" в Харьковской области.

Газета Bild опубликовала материал, сославшись на отчет военного ведомства страны, на котором стоит пометка "Только для служебного пользования". В документе говорится, что подрыв произошел 7 июня, и кто именно ответственен за это, еще неясно. Однако в немецком ведомстве не исключают, что сделать это могли "проукраинские группы", приводит РБК данные публикации. Трубопровод находится на территории, которую контролирует Украина, а его перезапуск был бы выгоден российской стороне.

Напомним, ранее детали подрыва привел военкор Александр Харченко.

"Украинцы подорвали аммиакопровод. Да-да, тот самый, который Россия многие месяцы тщетно пытается запустить в рамках зерновой сделки", — приводит слова Харченко telegram-канал "Свидетели Байрактара".

По словам Харченко, стоило России 2 июня заявить о приостановлении регистрации украинских судов в портах и потребовать возобновить поставки аммиака, как через три дня подорвали трубу. Из-за направления ветра, аммиак пошёл в сторону украинских позиций, пишет Харченко. Один боец, предположительно, погиб, нескольких увезли в госпиталь с отравлением, украинское наступление в этих краях из-за аммиака решили отложить.

"Видимо, украинцы не хотят запускать аммиакопровод "Тольятти - Одесса", раз подорвали его в Харьковской области. Обманули в очередной раз Россию с договоренностями", — комментирует публицист Павел Пряников.

Полгода назад стало известно об обсуждении возможности восстановления работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Поставки аммиака не безвозмездные — экспортная выручка РФ за экспорт по этому маршруту составляла до $2,4 млрд в год. Публицист и бывший представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина отмечала, что озвученная цена вопроса "повергает в изумление" в случае, если это оказалась "цена потери половины Харьковской области".