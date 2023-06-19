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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Госдуме предложили освободить от налога банковские вклады

Банковские депозиты, открытые на срок от трех лет, необходимо освободить от подоходного налога, а страховое покрытие по ним повысить с 1,4 млн руб. до 10 млн.

Инициатива принадлежит главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. Как считает парламентарий, долгосрочные вклады стоит сделать безотзывными: банки должны быть уверены, что привлекли деньги на 10 лет и могут использовать их для долгосрочного кредитования.

Парламентарий считает, что Центробанк РФ "должен нормально отнестись к этой инициативе в отличие от Минфина, который всегда осторожно относится к освобождению от налогов".

"Фактически мы создаем новый долгосрочный инструмент", – указал Аксаков, сообщают "Ведомости".

Напомним, по данным Центробанка России, по итогам третьей декады мая значение продолжает держаться на том же уровне, что и во второй декаде прошлого месяца — 7,75%.

Теги: Госдума, депутаты, вклады, банки


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